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قتلها أمام طفليه.. تفاصيل صادمة في جريمة قاتل زوجته بجازان
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تواصل – جازان:

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن الجريمة المروعة التي شهدتها محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، حين أقدم شخص على قتل زوجته ضرباً وطعناً.

وذكرت المصادر أن الجاني والمجني عليها انتقلا إلى محافظة أبو عريش لظروف عمل الزوجة هناك، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما كانت مستمرة.

وأضافت أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية وأقدم على ارتكاب جريمة قتـل سابقة وخرج بعد العفو عنه، ولديه طفلان من زوجته السابقة كانا يعيشان مع المجني عليها والتي كانت دائماً تغادر المنزل بسبب شكوكه وكثرة الخلافات بينهما.

وأوضحت المصادر أن المتهم نفذ جريمته، فجر أمس الخميس، أمام طفليه اللذين تأثرا نفسياً بتلك الحادثة المؤلمة، وبعدها أجرى اتصالاً بشقيق المجني عليها وكان يوصيه بابنيه، وخلال محاولته الهروب من موقع الجريمة اصطدمت مركبته بمبنى مما أدى إلى وفاته على الفور.

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