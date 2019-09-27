بيان رسمي من «التعليم» بشأن موعد صرف رواتب المعلمين الجدد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم أن صرف رواتب المعلمين الجدد يأتي اعتباراً من تاريخ المباشرة الفعلية، وذلك في بيان رسمي نشرته الوزارة مساء أمس الخميس.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم خلال هذا العام حسب الأنظمة تم إعداد مسوغات رواتبهم اعتبارا من تاريخ مباشرة كل معلم حتى نهاية شهر ذي الحجة.

وأضافت أنه تم الصرف للمعلمين الجدد بتاريخ 26/9/2019 وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25/12/1437 القاضي بصرف رواتب موظفي الدولة بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تتوافق مع السنة الميلادية.

ودعت وزارة التعليم المعلمين والمعلمات إلى مراجعة إدارات التعليم التابعين لها، في حال وجود استفسارات إضافية حيال ذلك.