«الدفاع الأمريكية» ترسل أنظمة رادار وصواريخ و 200 جندي إلى المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، بأنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان، إنه خصص عتادا إضافيا “استعدادا لأوامر بنشره”، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة، بحسب “العربية”.

يذكر أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كان أكد لوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأربعاء، أن هجوم أرامكو تصعيد خطير ضد العالم.

كما أشار الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من إسبر، إلى أن هجوم أرامكو يتطلب وقفة حازمة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

من جهته، تطرق وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية من أجل إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة.

كما شدد على ضرورة كبح سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، و جدد شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.