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كيف تخدع البكتيريا «مضادات الالتهاب»؟

كيف تخدع البكتيريا «مضادات الالتهاب»؟
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تواصل – وكالات:

اكتشف باحثون في جامعة “نيوكاسل” البريطانية، أن البكتيريا تلجأ لأسلوب التخفي وتغيير شكلها، وذلك لخداع مضادات الالتهاب والتغلب عليها.

وقالت الدكتورة كاتارينا ميكيفيتش في حديث لمجلة “نيتشر كوميونيكيشنز”: “تبدو البكتيريا مع الجدار الخلوي كما لو أنها ترتدي سترة تمنحها شكلا منتظما، كما أنها تكون قوية ومحمية بشكل كبير، وخصوصا أمام الجهاز المناعي والمضادات الحيوية ومنها البنسلين”.

وأضافت: “ما رأيناه في البكتيريا مع وجود المضادات أنها كانت قادرة على التحول من شكلها المنتظم إلى آخر عشوائي مشوه الجدار الخلوي تختفي بداخله، أطلقنا عليه اسم (الشكل إل)”.

وفي الدراسة التي أجريت على مسنين مصابين بالتهابات في المسالك البولية، استخدم الباحثون تقنيات متطورة لرصد تأثير مضادات الالتهاب على الجدران الخلوية للبكتيريا، ومقدرة الأخيرة على الصمود بدونها.

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