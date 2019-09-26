وزير الخارجية يبحث عدة قضايا مع مسؤولين أممين وعرب في نيويورك

تواصل – واس:

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان، والمفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة ميغيل موراتينوس.

كما التقى دولة رئيس وزراء بريطانيا السابق المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالي، جوردون براون، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

تم ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.