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أقنعة وأسلحة ومخدرات.. ضبط عصابة ارتكبت 45 جريمة بـ «الشرقية»
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تواصل –  واس:

صرّح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن مرتكبيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح الأبيض على عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (٤٥) جريمة سرقة وسطو باستخدام السلاح الأبيض بالإضافة لسرقة مركبة لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام ومحافظتي الظهران والخبر، وضبط بحوزتهم بعض المسروقات وأقنعة للوجه وقفازات وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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