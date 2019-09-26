سقوط واختفاء غامض.. تفاصيل وفاة المبتعث «الهاشم» في أمريكا

تواصل – الرياض:

توفي المواطن المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، شرف الهاشم (24 عاما) أمس الأربعاء، غرقا بإحدى البحيرات الأمريكية، حيث كان يمارس رياضة كرة القدم برفقة زملائه بالقرب من البحيرة.

وقال علوي الهاشم شقيق الفقيد إن أخاه يدرس في سنته الأخيرة لنيل البكالوريس في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو، وهو غير متزوج ولديه 4 أشقاء “مصطفى، علوي، حسين، فاطمة”.

وأضاف أن شقيقه الفقيد من أهالي بلدية الجارودية بمحافظة القطيف، حيث اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ أثناء محاولته التقاط الكرة التي سقطت في مياه البحيرة.

وأشار إلى أن أصدقاؤه اتصلوا بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء شقيقه، مؤكدا أن الشرطة بعد عمليات بحث استطاعت استخراج الجثة من قاع البحيرة، حيث نقل من فوره إلى مستشفى “مترو هوسبيتال” لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابع أن سفارة المملكة في الولايات المتحدة تواصلت مع الأسرة لإبلاغها بخبر الوفاة، مضيفا أن العائلة على اتصال مستمر مع المستشفى لإنهاء الإجراءات الرسمية وإعادة جثمان الفقيد إلى المملكة ليدفن في مسقط رأسه، متوقعا وصول الجثمان إلى المملكة خلال اليومين القادمين.