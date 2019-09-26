بالأسماء.. «الصحة» تعلن مواعيد مقابلات المرشحين على وظائفها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة الأصول في عدد من التخصصات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المرشحين والمرشحات من تخصصات الصحة العامة، تثقيف صحي، وبائيات وذلك ابتداء من الأحد المقبل ولمدة ٦ أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد 600 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

– أخصائي صحة عامة (جميع المسارات).

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي وبائيات.

ودعت الوزارة الراغبين والراغبات بالتقديم التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م.

ولفتت الصحة أن الحضور للمقابلة حسب الموقع الجغرافي والتأكد من التاريخ والوقت المحدد لكل مرشح ومرشحة وفق الجدول التالي: