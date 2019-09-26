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بالأسماء.. «الصحة» تعلن مواعيد مقابلات المرشحين على وظائفها

بالأسماء.. «الصحة» تعلن مواعيد مقابلات المرشحين على وظائفها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة الأصول في عدد من التخصصات.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المرشحين والمرشحات من تخصصات الصحة العامة، تثقيف صحي، وبائيات وذلك ابتداء من الأحد المقبل ولمدة ٦ أيام.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد 600 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

– أخصائي صحة عامة (جميع المسارات).

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي وبائيات.
ودعت الوزارة الراغبين والراغبات بالتقديم التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م.

ولفتت الصحة أن الحضور للمقابلة حسب الموقع الجغرافي والتأكد من التاريخ والوقت المحدد لكل مرشح ومرشحة  وفق الجدول التالي:

اليومالوقترقم الهويةالاسم       التخصصالحالةالدرجة
الاحد 29-9-20198:30-10:301093041091سعد سعود فالح اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق70.12
1048335259ريان محمد سيف السلميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق69.51
1008453902نايف سليم سليم اليحيويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق69.5
1013435779يزيد جمال زكريا حافظصحة عامة – رجالمرشح – مطابق68.8
1090546274ياسر طاهر بن صالح الحسنصحة عامة – رجالمرشح – مطابق68.72
1091741429علي جمعان بن خيشان الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.62
1081998336سعد خلف الله عطيف الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.62
1084552908عمر مستور رديد اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.42
1076721107مشاري عوض بن شلاق الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق67.18
1082474147محمد عطيه محمد الرحمانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.97
1086349907ابراهيم محمد حسن البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.92
1048712275عبدالعزيز خالد بن عمر العميرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.44
1089269938مقرن علي خلوفه الحارثيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.27
1017118397جعفر بن محمد بن جاسم الحدادصحة عامة – رجالمرشح – مطابق66.06
1086957790صالح سعد بن صالح الدحيحىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.92
1090076785عبدالهادي حسين حاسن الفهميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.67
1074203389احمد يوسف عوض الرحيلىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق65.5
1074993690محمد احمد عثمان نسيبصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.98
1094226840فواز رزق الله عطيه اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.8
1072756875سالم معيض بن علي لسلومصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.78
1084170974محمد عبدالرحمن بن محمد الدويغريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.74
1089861122محمد سعيد بن عبدالله الفرحانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.66
1051002507سالم خليفه بن هذال الدوسرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.66
1071152225خالد دخيل الله سعيد العصيميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.44
1086123252حسن عبدالفتاح بن حسن الرمضانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.38
10:30-12:301090993690وفاء بخيت مسفر الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق71.47
1088157837روان سعد ابن عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.82
1088546583شهد هذلول راشد بن عصيلصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.62
1077075081تهاني علي بن سعد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.6
1091963726بشرى عطيه بسيس الثعلبيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.52
1044424461زهراء علي بن حسن آل اخضيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.52
1091337210وعد مسفر سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.32
1088567936دلال شارع بن مشعل البقمىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69.02
1088318579شهد عثمان بن ابراهيم القاشيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق69
1084056447وعد محمد ابن صالح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.87
1091025914اريج سعيد خميس الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.72
1081839670الهنوف محمد صالح البنيانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.66
1091836922مها احمد سراج السبعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.47
1095395347أمل مطر هلال الجحدليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.47
1087391106نوره عبدالله بن سليمان السلامهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.2
1084715059زهراء أحمد عبدالله الكبيبيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.18
1099546291تهاني علي بن مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68.18
1074431840مروه بنت احمد بن حسين العبادصحة عامة – نساءمرشح – مطابق68
1083510196مريم عطيه ابن صالح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.7
1089336885جواهر سعيد ابن ناصر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.64
1075337509موده عبدالقادر خضر عصرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق67.26
1085842761ساره يوسف علي الدعيجيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.82
1100251121فاتن علي ناصر القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.8
1086723275احلام اسعد قاسم الفيفيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.78
1066857275شهره عطيه علي المالكيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66.32
12:30-2:301086887997نواف مساعد عاقص الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.3
1108877604هاني محمد بن عوض الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.27
1049657057عبدالعزيز حسن بن سعيد الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق64.26
1078447990حسن شريده بن صالح العيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.85
1061418883محمد صالح عمر خشيمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.74
1064321761عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الملحمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.72
1090291236مبارك ناصر سعيد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.62
1086240064مشاري صالح محمد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.48
1082479476عبدالله مانع بن سالم حيدرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.44
1086956362عبدالمجيد حسن محمد البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.42
1081449496سليمان عبدالله بن سليمان البديرصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.14
1084559630عبدالمجيد خلف غطيش الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.07
1089899635فواز عبدالكريم بحلص الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.05
1090599760عبدالمجيد محمد عمر السبعىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق63.05
1088803273عبدالعزيز عقيل جبير اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.9
1066672005احمد حسن بن جاسم آل خميريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.44
1100808110مازن لفاى عيسى المزينيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.37
1022738379فايز بن علي بن عثمان الثبيتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.16
1092993292فيصل عبدالعزيز عبدالهادي المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62.1
1091365781فهد عبدالله احمد البركاتيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62
1085816948مازن علي مشني عسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق62
1077606398ياسر عبدالله بن محمدعلي الانديجانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.97
1090363274محمد عبدالعزيز سلطان الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.44
1091588655عبدالله عبدالعزيز بن علي النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.32
1075011039مجتبى فوزي بن سلمان آل جاسمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.26
2:30- 4:301088865611العنود ناصر ابن زامل الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66
1086190822فرح سعيد محمد الفوازصحة عامة – نساءمرشح – مطابق66
1126040920فاطمه عايض عبدالله القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.98
1094834155سميه موسى محمد عوضهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.8
1084200532بشائر ناصر حمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.78
1091114817بشائر صالح عزيز القرنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.76
1091808087جميله خميس بن رديد اليزيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.67
1083118131فاطمه عبدالله ابن سالم الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق65.52
1096256522مها محمد علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.84
1079712061شروق محمد عبدالله الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.82
1087856066امل عبدالمعين عنيت الله المطيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.74
1092984895أمل محمد بن علي السبعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.52
1085728481روان سعيد محسن الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.3
1091912533أفنان عبدالله بن عوض باقندوانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.27
1085760344امجاد عبدالله حسن الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.26
1078723598عقيله حبيب بن محسن آل غانمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.25
1079283741منال عبدالله ابن علي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.12
1093692836ساره عمر بن محمد البركاتيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق64.1
1091532620فاطمه محمد عبدالعزيز النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.82
1087765648الجوهره احمد بكر البكرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.8
1087405351بروع محمد بن جمعان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.77
1075359321نوره عبدالله سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.74
1091595767ريما عبدالحكيم عبدالمحسن الماضيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.72
1037700836عائشه عبدالمحسن محمد الدوسريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.6
1092555752اشواق سعد حسين الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.4
الاثنين 30-9-20198:30-10:301009133412فاطمه احمد بن محمد كاظمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق76.84
1094950456رشا علي ابراهيم حكميتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق70
1068328317آلاء عبدالله حسن الجرعيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.72
1087986319المها محمد خالد الحزابتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.24
1089964272روان علي محمد سهليتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.22
1099960021روان محمد بن حمد ال دعيرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.04
1105491359اروى خالد محمد الحارثيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.02
1095515456ريم حمود إبراهيم التويجريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق69.02
1091190452منال ابراهيم محمد دحلانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.8
1095558217روان خالد بن عويد الرفاعىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.2
1089886517حنان يحي محمد عطيفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.18
1086542105سحر سالم احمد المالكيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.06
1023868803بيان خالد محمدرشاد سقاتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق68.05
1117843464قمر بندر ظافر الدوسريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.92
1087302806نسيبه علي محمد ابوهداشتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.9
1094286711ريم هادي سالم القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.64
1083011898وجود سعيد بن صالح آل الشيختثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.62
1087625743يارا أحمد محمود بن عليتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.2
1089728230فاطمه يحي جابر غزوانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.1
1082213271وجدان عبدالله عثمان النجرانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق67.08
1107437335هناء محمدالبدري ابوبكر باصهيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.92
1073420885فاطمه بنت حسين بن علي ال زين الدينتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.58
1091406809وجدان علي محمد الزهرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.56
1077829800زهراء حسين بن علي ال زين الدينتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.4
1099030387مريم عبدالعزيز احمد حجرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.38
10:30-12:301075608958حامد احمد حامد ابو خشبهتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق65.56
1094326285يحي محمد حسين مجرشيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق62.58
1094728001محمد عبدالمحسن بن حميد اللهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق61.25
1081719625فهد بن رشيد بن فرج المجنونيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق61.16
1091406346عبدالله زيد بن حسين الانصاريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق59.8
1092473519راشد صالح باشا الحارثيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق58.32
1098888199علي عبدالباسط بن توران قاري باىتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق58.15
1096035447عايد ابوطالب احمد قيسيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق57.26
1084451416فيصل غرم الله راشد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.75
1088850597مهاب عبدالله جابر شراحيليتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.58
1094166137عبدالعزيز طلال بن محمد الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.22
1089342024سعد احمد سعد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.14
1088260581عبدالله فيصل بن محمد الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق56.07
1089350282سعد عبدالرحمن سعد السعديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق55.88
1096985815ريان طلعت بن عبدالعزيز جستنيهتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق55.87
1091457281منصور احمد منصور القحطانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.8
1095307896اسامه محمد بن حمدان اللهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.47
1092457769عبدالله ظافر علي الشهريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.26
1088927668يحي سالم احمد الجابريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق54.1
1089729014خالد عوض بن صالح المالكيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.97
1081859900علي سليمان علي الرميحتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.64
1091011351عبدالرحمن محمد سعد القرنيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق53.28
1082108604طلال علي عبدالرحمن الوهيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.86
1095103873احمد عدنان بن مسلم الحربيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.5
1108476001بندر فالح جزاء العتيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.22
12:30-2:301088875529غاده محمد عبدالرحمن العماروبائيات – نساءمرشح – مطابق69.22
1087939227اروى رشيد فهد الفلاجوبائيات – نساءمرشح – مطابق67.82
1086727045ريم صخر عبدالله الاحمدوبائيات – نساءمرشح – مطابق66.72
1095126353أمجاد مسعود بن حسن الفيفيوبائيات – نساءمرشح – مطابق66.2
1089430548اسماء فالح مصلح المطيريوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.64
1088127020نوره خالد عبدالله الخالدوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.58
1107799411ساره سليمان بن عويض القحطانيوبائيات – نساءمرشح – مطابق65.1
1099799189الهنوف عبدالله عبدالرحمن المشاريوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.88
1081134239عفراء عبدالرحمن عبدالغنى بخارىوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.88
1089178774شهد محمد علي الحميضيوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.7
1087985253اثير عبدالله عبدالعزيز الدوسوبائيات – نساءمرشح – مطابق64.58
1095246466رزان عبدالرحمن محمد الحبيبوبائيات – نساءمرشح – مطابق63.2
1103643589رئام محمد سليمان المطوعوبائيات – نساءمرشح – مطابق62.88
1089671232ريم عبدالعزيز سعد بن جابروبائيات – نساءمرشح – مطابق62.78
1088476658آيه عبدالعزيز بن عبدالله العوبلوبائيات – نساءمرشح – مطابق62.16
1104930191منيره عبدالمنعم احمد بورقهوبائيات – نساءمرشح – مطابق61.66
1088698103ملاك عبدالرحمن محماس العتيبيوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.9
1103933238انفال عبدالعزيز بن عبدالله ال بجيروبائيات – نساءمرشح – مطابق60.4
1085394466ديمه خالد فهد الصقعبيوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.24
1080040122مرام فؤاد حمد المهيدبوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.1
1085880506رنده محمد عمر العلويطوبائيات – نساءمرشح – مطابق60.04
1100073186أفنان ناصر عبدالعزيز الناجموبائيات – نساءمرشح – مطابق59.98
1083417053رحاب عبدالله برجس المبركوبائيات – نساءمرشح – مطابق59.82
1087117758ماريه عبدالرحمن راشد العمرووبائيات – نساءمرشح – مطابق59.62
1085681177رهام سليمان علي الخريفوبائيات – نساءمرشح – مطابق58.72
2:30-4:301112608938سالم سليمان على السحاريوبائيات – رجالمرشح – مطابق68.18
1097936999طلال عبده موسى النجعيوبائيات – رجالمرشح – مطابق66.92
1100374246أحمد ابراهيم محمد الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق66.22
1101230009محمد علي خميس الكربيوبائيات – رجالمرشح – مطابق62.16
1093796660باسم يحيى بن يحيى عكاموبائيات – رجالمرشح – مطابق62.02
1090834415فيصل حماد عويض الجابريوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.46
1152900815احمد ناصر محمد خيراتوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.46
1091766970عبدالعزيز احمد عبدالجبار بصيليوبائيات – رجالمرشح – مطابق61.18
1092835865حسان ابراهيم محمد عطيهوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.64
1092921558حسن عادل بن حسن زمزميوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.55
1095972368علي عبدالله محمد بشيريوبائيات – رجالمرشح – مطابق59.08
1093907911المهند يحي علي الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق58.52
1091036291ابوبكر محمد قبع احمدوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.8
1092184074بدر حسن يحيى الحازميوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.68
1087361265محمد حسن احمد مجربيوبائيات – رجالمرشح – مطابق57.54
1088878903بندر يحيي جبران قيسيوبائيات – رجالمرشح – مطابق56.54
1091440089تركي سليمان عامر البقيليوبائيات – رجالمرشح – مطابق55.35
1087474480محمد موسى يحي عداويوبائيات – رجالمرشح – مطابق54.46
1094821731شبيب عبدالرحمن حمود السبيعيوبائيات – رجالمرشح – مطابق53.77
1100380938محمد توفيق بن جميل اليمانيوبائيات – رجالمرشح – مطابق53.77
الثلاثاء 1-10-20198:30-10:301089738114ابراهيم عبدالله ابراهيم المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.2
1092606043علي سالم محمد ابو حاسرةصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.2
1091692697عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الفراجصحة عامة – رجالمرشح – مطابق61.02
1073480491أحمد جعفر بن حسين آل هاشمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.78
1093243374عبدالمجيد علي بن صالح الفضلصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.74
1084991031بجاد محمد هنيدي العلويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.62
1081165845عبدالمجيد مبارك علي الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.58
1087441588عبدالله حسن بن عبدالله بوجبارهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.32
1072762238علي ماجد اسعد السعيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.32
1117620136ناصر ابراهيم ناصر الغيثصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.04
1089251282عبدالعزيز حسن موسى الكنانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق60.02
1087077556محمد سعيد حسين الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.97
1090175520وليد أحمد علي آل سعيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.58
1105972275ايمن عبدالله خليف العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.55
1099773101محمد فاضل عطيه المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.4
1097137424عبدالله محمد سلطان الفهيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.34
1088614704عبدالكريم جمعان بن مهوس البجاليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق59.07
1107558577محسن علي محمد الخيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.96
1076597184طلال عبدالرحمن ابراهيم المجحديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.74
1080070152عيد ضاوي بن عيد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.34
1087103972صالح محمد بن مسمار الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58.22
1087983902شعيب شعبان عاطف الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق58
1090858547محمد حسن بن صالح ال غولانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.83
1092467172مفرح صالح بن يحي العسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.82
1100569035عصام عبدالعزيز حسن النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.82
10:30-12:301085599437حسن كامل بن عبدالله البوحسنصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.66
1078311386فارس مسعود بن شمسي المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.46
1094137112عبدالكريم دباس دايخ العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.25
1081505081خالد محمد محسن الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق57.1
1086122346مشعل محمد دخيل الله العليانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.95
1095445100ناصر خليل ابن خلف البقارصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.77
1092195229صالح عبدالرزاق ابن رزقان الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.77
1017391226عبدالرحمن ظافر بن سالم آل الحارثصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.54
1085325205سالم فيصل بن حمد العطيش  الخالديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.26
1094524632محمد محفوظ بن ضاعن الجبيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.22
1100808128عايض لفاى عيسى المزينيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56.07
1092132743فارس سعد مسلم الحازميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق56
1088270440محمد عبدالله محمد الحميريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.9
1091721686عبدالله زاهر احمد العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.7
1084658036عمر عبدالله بن محمد الصيقلصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.54
1088854243حيدر حسين بن علي العبدرب الرضاءصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.42
1087009104مازن قليل عيسى المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.35
1088445240سليمان عبدالله بن سليمان القويفليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.16
1090522630ياسين علي بن مهدي الرمضانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.14
1088769045موسى عوض بن حسن النعيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.02
1075579803محمد سعيد بن مسفر الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق55.02
1081993311أديب ابراهيم صالح الوابليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.84
1092410164أنس علي جابر ال معتقصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.68
1081445551مساعد مريشيد بن دخيل الله المطيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.6
1084222676سعيد مشعل جمعان الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.6
12:30-2:301078755848عبدالله طالع بن عبدالله عقيليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.5
1078241781تركي صويلح مزيد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.48
1079961866ابراهيم حمدان حماد الجهنىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.32
1088508583أحمد علي بن احمد عميشصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.2
1095315469عبدالله صارم بن عبدالله الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.12
1086848981وهيب احمد محمد شحبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق54.12
1094309109اسماعيل سلطان سليمان الفهيدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.9
1093394706ماجد جامع عوض  الله المطيرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.62
1091789097صالح منصور بن علي آل عباسصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.58
1076219409ماهر محمد حامد الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.56
1104023146عبدالغني نور فالح الاسعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.42
1092062718يحي معدي عبدالله عسيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.37
1089765083مسفر علي محمد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق53.06
1091692945محمد صالح لافي اللافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.92
1093815031احمد حمود أحمد المفضليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.87
1097201246احمد بن عبدالله بن عبدالعزيز حسنينصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.72
1084593589نواف صالح علي ال رخاميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.52
1089564239حمد احمد مفنك الهلاليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.45
1074423862خالد عبيد عبدالله الهويمليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.36
1095003800خالد محمد بن بريهم الفضلىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق52.22
1096680218فايز محمد عبدالله الاحمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.68
1092321676عبدالله علي ابن عبدالله القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.58
1088928070فيصل علي بن غرامه بن محمدصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.58
1090550722سعود سعيد بن عساف القاسميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.52
1093345914بندر سلطان محمد الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51.22
2:30-4:301091531218عبدالرحمن خميس عبدالله الجعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق51
1104023138مجدي نور فالح الاسعديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.97
1090127117عادل عمر محمد الجبارينصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.67
1088143316محمد احمد رده اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.65
1091620367محمد احمد علي العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.62
1084791357عبدالله صالح صنيدح الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.55
1086150891خالد يحي شنان الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.5
1087597314حسن هاشم بن محمد الصمدانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.47
1089616013حسن عوده بن حسن الحسنانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.47
1085574265ثنيان سعد ابن محمد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.42
1096469521عبداللطيف خاتم بن زايد المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.27
1102416557سعد دخيل ناجي المطرفيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.26
1085968632خالد علي حميدى الجلعودصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.18
1088972060أحمد محمد موسى الفيفيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.14
1093329744علي سالم ابراهيم الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.1
1087703433عبدالله يحي محمد العيافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.1
1083284453يزيد عيد بن عبيد الدوسريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق50.02
1089116063صالح عبدالخالق ناصر الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.77
1086288063يوسف سعيد بن عطيه الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.72
1081383018جمال حمود علي الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.68
1088953367حسن علي دحمان الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.68
1092749587ابراهيم خلف ابن ابراهيم الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.57
1099928366راشد احمد علي الشهريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.57
1088623069موسى حسن خميس الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.42
1099084970سعيد عبدالرحمن سعيد الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.28
الاربعاء 2-10-20198:30-10:301086804406عبدالعزيز عائض مبروك الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.25
1090301134محمد علي عيسى الفقيهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق49.22
1083561785بندر عبدالله عوضه الاحمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.98
1093654208محمد عائض عميش الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.87
1078957477محمد عبدالله بن مريع الرحيليصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.64
1088364870علي محمد على الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.6
1099297325خالد سعيد محمد الثعلبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.55
1087016034نواف سعود سالم الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.5
1104819204بندر سليمان عبدالله ابوملحهصحة عامة – رجالمرشح – مطابق48.16
1107867606تركي مسعود حسين القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق47.46
1085311320عبدالله مزيد بن علي العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق47.12
1088984552ريان عياضه معطى العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.97
1080259482فارس سعد محسن الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.78
1081764290محمد بركات عبدالله الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.62
1088529209مبارك حاسن سعيد المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.62
1093037503علي مرزوق محمد المهداويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.6
1075075307ابراهيم عبدالله حمود الغانمصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.48
1093826558محمد احمد عبدالله الزهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.42
1088106974عبدالله محمد بن عبدالله الشهرانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.38
1104022148سلطان عبدالله ابن سعد القحطانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.36
1076783420عبدالعزيز حمد عبيد الرشيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.34
1087246870منور محسن مبارك الفهميصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.27
1075515427ابراهيم تركي بن ابراهيم القهيدانصحة عامة – رجالمرشح – مطابق46.12
1092778164حمود محيميد مسفر الحلافيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق45.45
1087181192يوسف يحي احمد البشريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق45.18
10:30-12:301089890642مشبب محمد بن مشبب ال عبودصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.94
1105520546تركي سعد فرج العتيبيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.92
1091432730خالد عطيه قبيح العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.85
1088385693صالح ابراهيم بن صالح الخلفصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.72
1093604781عبدالواحد قليل عيسى المالكيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.5
1088199078محمد صالح محمد العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.4
1091568236محمد صغير فارع اليزيديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق44.4
1116118314أمين دخيل بن بخيت العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.97
1093012373يوسف علي عبيدالله المتعانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.65
1090826650جهاد عطيه بن محمد الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.62
1096874274بدر طامي ظاعن الجبيريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق43.45
1093456505محمد احمد حامد العامريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.62
1088734577احمد خالد احمد الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.27
1086489356صالح عاتق صالح الزنبحيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق42.18
1083422905حامد رمضان سعدالله الزهرانىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.9
1061852842عبدالاله متعب جزاء الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.65
1088087265ياسر سعيد ظافر العمريصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.6
1092863826زياد سعيد ابن عبدالله العليانيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.45
1088331630اسماعيل احمد اسماعيل شنديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.32
1088886153نايف مسفر حبانان الشلويصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.2
1082793256موسى أحمد بن موسى القرنيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.1
1086626890عامر عياضه معطى العمرىصحة عامة – رجالمرشح – مطابق41.02
1091373777مشاري خالد زيد الحارثيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.9
1079539647يزيد فهد مبارك الحربيصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.76
1088059306عبدالعزيز صالح علي الغامديصحة عامة – رجالمرشح – مطابق40.67
12:30-2:301092303781ريه مهدي محمد النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.3
1089326928ليلي عبدالله حسين سمسمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.28
1091068088رحاب عبدالله عامر الاسمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.18
1083345874امل غايب حسن الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.15
1096724594بشرى محمد ابن عوضه الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.07
1084263860منى سعيد ابن علي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.07
1108026137ندى حماد بن سلطان الغمويصحة عامة – نساءمرشح – مطابق63.05
1082170885سعديه هادي علي النعاميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.94
1082526185روابي محمد بن عبدالله آل خضيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.94
1096431828زهور درويش بن محمد الثعلبىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.77
1085423661امل علي بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.6
1065340570امنه احمد عبدالله ربيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.52
1091484160هياء عبيد علي آل السريحهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق62.16
1095028195بشاير عبدالرحمن ابن صالح الغامدىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.85
1090893619ريوف عبدالرحمن سالم الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.65
1093042438بشاير عبدالله سعيد الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.46
1047649791سحر عبدالرحمن محمد الحمدانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.4
1092464906نوره رده علي الحاتميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.37
1118219433أمجاد محمد بن عبدالله الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.35
1077047379رحمه محمد بن عماش العنزيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.34
1083982957ريم علي ابن محمد العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.22
1098404419عليه ابراهيم بن سعيد الشمرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.17
1083866564أروى علي بن صالح الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق61.02
1079187249رناد خالد بن محمود لبنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.71
1090464924جميله فالح علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.64
2:30-4:301088719867امل محمد جبار الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.6
1078400858سجى سعيد بن سعد حسينصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.48
1090885607بشاير عبدالله جوهر الجوهرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.42
1089551723نوال مسفر ناصر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.4
1067769826بدريه سعيد حسن الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.34
1099042085أمل جبران مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.32
1086655071اسراء محمد زبير محسن العيدروسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.18
1098353731هاجر سعيد بن محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.06
1093610481شموخ محسن علي السيدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60.02
1080750944ابتهال مبارك مريع القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60
1080739129أزهار عبدالله محمد محمدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق60
1092265188بسمه احمد علي آل وظفانصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.66
1078402722شموخ عبيد سالم الحربيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.66
1088425721ساره عبدالله علي الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.42
1081261701اميره محمد حسن بريقصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.34
1064189754نداء عبدالله ابراهيم خياطصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.3
1083686996ايمان محمد علي الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.27
1090688894هند فائز بن محمد الحارثيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.2
1090284405رفال احمد حسين ضمدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.1
1096199847عهود سعد مسعود الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق59.1
1093730438بشاير عبدالرحمن الحسين النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.9
1102891700ابتسام سعد بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.8
1085591426سلوى عبدالله فايز العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.58
1084642261سراء سعييد سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.56
1092045358عائشه سعيد ابن مسعود القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.54
الخميس 3-10-20198:30-10:301084816840مزون خالد علي القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.42
1108538941مجد محمد يحي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.38
1084271830فوزيه محمد بن هادي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.38
1090713981ابرار علي قاسم أسماعيلصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.36
1080476888أمل يحي منيع عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.26
1077101382فاطمه حسين حمد المريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.26
1092627965وجدان علي احمد النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق58.05
1113226433ميرا محمد بن وقيان القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.98
1086404496اميره خزام سعيد ال رويبع الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.98
1093436630سعداء علي مطلق النعيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.97
1088114218أمجاد ناصر محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.96
1078899216شرعاء مفلح سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.86
1103722482امل فنيس محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.82
1085580965أشواق سعيد محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.74
1097927758سماهر عبدالله محمد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.7
1085833570أبتهال محمد سليمان عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.64
1088119522أمجاد ناصر بن محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.56
1119825568عائشه ظافر علي مسفرهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.54
1086967930اسماء عبدالناصر ابن عبدالمجيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.52
1086805510مشاعل محيسن شاكر الفهميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.45
1099639567شهد سعيد موسى الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.35
1091238376رهف سعيد سعد الشهرانىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.3
1095269492وجدان سالم محمد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.28
1080580317ليلى محمد بن سعيد المطيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.2
1083438059مرام محمد علي الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57.02
10:30-12:301089107468أمجاد مسفر عوض آل المونسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق57
1089216590ساميه علي سعيد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.72
1118719739سلطانه بحني محمد الحسنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.57
1087127369غاده سلطان راجح الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.55
1084056827عزه علي ابن سعيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.47
1084828670صفيه ابراهيم جابر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56.08
1088807852ريم ابراهيم علي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق56
1086219225امال عبدالله عثمان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.72
1101506762اثير موسى مبارك عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.6
1082088053صالحه عبدالله محمد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.6
1085728127ساره عبدالخالق شباب الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.52
1092034790نوره راجح عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.35
1082661362عزيزه عبدالرحيم بن اسلام بوصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.1
1090534775روان ظافر علي العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق55.02
1079250781رحمه علي سعيد ال هشامصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.86
1091470763لطيفه علي يحيى حمديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.64
1071487258ساميه محمد محمد عليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.54
1076035805اريج علي سعيد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.48
1068721792عبديه علي سعيد آل جناديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.46
1097789778روان سعيد بن محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق54.08
1100447257حسنه رده رداد اليزيديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.95
1087655997تهاني مرعي مديني السيدصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.8
1089076481هند علي بن سعيد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.77
1090868637محسنه عبدالله علي القرنيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.64
1084519279فاطمه محمد بن احمد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.45
12:30-2:301071246969مي سعد سيف القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.18
1085038360امل ضيف  الله محمد الاحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق53.02
1095336572تالا محمد زاهر عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.94
1090022276جواهر علي جابر حربيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.86
1082573526اسراء نوري بن علي آل ادهيمصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.7
1082093160نوف عبدالله محمد الراعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.46
1078192174سجى سعد حامد الاحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.44
1106049354زهراء يحي احمد الحاتميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.37
1083203685نوف أحمد بن علي عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.36
1079279889نوره سعيد ابن مبارك القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.16
1084380813أروى عبدالرحمن بن احمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق52.1
1090752914هديل سلطان ابراهيم العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.96
1094934807أبتسام محمد سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.66
1097997009امل ظافر علي الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.56
1082970417أثير مسفر ابن عبدالله الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.4
1089013542يسرى سعيد احمد القثرديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق51.1
1085746327بشاير رفدان سفر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.98
1104157134البندري منيس بن ظافر الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.82
1093171310نور علي مديني العسافيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.62
1086599071غاده محمد مبارك العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق50.18
1094111133آلاء محمد علي عليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.86
1097515124عفاف رزقان ناصر بارقيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.84
1082795863مشاعل سعد خالد العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.74
1103716237منيره عبيد احمد الصعبصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.57
1075635076ميسون عبدالله بن علي ابوعلهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.56
2:30-4:301100081759امل سعيد ناصر آل غنومصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.48
1082527977شيماء فهد بن عبدالله الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.22
1088320021ندى احمد عايض الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.1
1082625623سلمى محمد سعد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.1
1091077535منال عبدالهادى بن عبدالله الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق49.02
1087472450زهراء محمد سعيد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.5
1092398872وفاء سعيد احمد تهاميصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.37
1081433904بيان هادي محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.24
1090391473بشرى ناصر محمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.2
1088335979أميره محمد ابن سعد الكثيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق48.02
1080922501منال سالم سعيد الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.92
1087606008شروق صالح ابن غرامة الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.67
1081326389بسمه عبدالله محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.64
1087174155وعد عوض محمد الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.42
1087901078بسمه رزق الله سعدان قيسيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق47.18
1092905247أمل محمد علي العمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.92
1090804814عهود علي محمد البارقيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.77
1093242624اثير احمد سعيد القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق46.1
1088624596أثير علي بن عثمان الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.7
1088543143أسماء احمد علي العسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.68
1081206763البندري علي بن زيد الشغرودصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.68
1085514105أفنان احمد سعيد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.64
1094121249غاده ضيف الله صالح الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.2
1096594237هند عبدالله نعمان الجبيرىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق45.18
1083785160نوره شافي بن ضاوي الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.75
الاحد 6-10-20198:30-10:301083901973عفاف درهوم عمر الحارثيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.7
1114226945غزل حسن بن محمد الفقيهصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.67
1091719854ربى احمد بن بكر نجارصحة عامة – نساءمرشح – مطابق44.62
1086248158مرام محمد سعيد القصيرصحة عامة – نساءمرشح – مطابق43.9
1081426767رحاب علي محمد الشهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق43.26
1090897552رغد عبدالله بن علي الوادعيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق41.28
1093326278جواهر محمد بخيت الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق41.17
1083857316شروق خلوفه يحي الأحمريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق40.36
1089849382عطره علي محمد الشديديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.76
1089282063سديم أسعد احمد الشريحيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.6
1111602841أثير محمد ابن علي الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق39.56
1080716143هند عبدالله عبدالرحمن الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق37.52
1084249075ابتسام حسن بن عبدالله العسيرىصحة عامة – نساءمرشح – مطابق37.22
1087556476رنيم جبار بن محمد الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق36.97
1096114762نوره محمد بن عبدالله القحطانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق36.45
1082274042سمر احمد صالح الشهريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق35.86
1084793361البتول عبدالرحمن معيض الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق35.62
1091108421شيماء غرم الله رجب الزهرانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق30.42
1075582435دنيا محمد جابر العبدليصحة عامة – نساءمرشح – مطابق28.65
1098560905نجود احمد ابراهيم عباسصحة عامة – نساءمرشح – مطابق28.05
1064071002فاطمه عبدالله على العمشانيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق6.94
1086647169عائشه علي احمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.78
1107684787ابتسام يحى بن محمد مشعطصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.29
1104415516مشاعل معدي محمد عسيريصحة عامة – نساءمرشح – مطابق4.25
1102680954مرام حسن رده المزينيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق3.01
10:30-12:301083856524مشاعل بنت ناجي بن عبدالمحسن الحنابيصحة عامة – نساءمرشح – مطابق2.9
1093163572عواطف عبدالله بريعص الغامديصحة عامة – نساءمرشح – مطابق2.45
1085378998يحيى ابراهيم بن قاسم خرميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.2
1092754041أروى احمد بن مشبب القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.2
1095020168نوف عبدالاله بن عبدالله اللهيبيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.2
1086868807افراح لفاء محسن المطيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66.1
1082383298بيان عبدالرحمن بن سلمان العيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق66
1099150128العنود موسى محمد الزهرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.96
1085723979ابتهال عبدالله محمد العرفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.94
1115711762هديل احمد منصور الحسنيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.9
1088793300اسيل عبدالمحسن بن علي الرشيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.86
1091649002آلاء عبدالرحمن عبدالعزيز العقيلتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.8
1095886709رهام عبدالحكيم بن عبدالله بن عبيدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.8
1095365134عسله محمد ابن علي القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.38
1100042835لينا محمد عبدالله الراجحتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.26
1096413420هديل ابراهيم احمد النعمانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.24
1074924257فاطمه منصور بن حسن المساعدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.18
1092283645منال عبدالله علي عسيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.16
12:30-2:301091385656أمنه محمد احمد مضويتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.02
1100032414منى موسى عبدالله العبدالعزيزتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق65.02
1090007343روان ناصر ابن منصور القحطانىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.98
1080972258غلا محمد بن ابراهيم شاجريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.96
1089668188روان وليد خالد طاهرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.9
1047137300زينب بنت علي بن حسن البوحمدتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.86
1078908561نوره ابراهيم بن محمد الملحمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.84
1086290309هيا حمود عبدالمحسن الخلفتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.84
1085044665غيداء عبدالله علي الحميديتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.7
1057151233زهره سعيد بن عوظه العمريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.6
1090384403منيره سلطان مسفر القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.54
1087652416منال عثمان محمد الشمرانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.5
1048399032زينب عبدالكريم بن محمد الكاظمتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.4
1088511678دعاء بنت محمد بن محسن المطوعتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.4
1088011778شذى علي سفر الشهريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.35
1086622733زهراء علي بن أحمد الصائغتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.28
1100694874نوف عبدالله عبدالرحمن بن شايقتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.26
1087832927نوران ايمن بن محمد سعيد حريريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.12
1066360932سميه مصطفى قاسم ال عبداللهتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.12
1089094674تهاني هادي بن دليم القحطانيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.1
1096971328وجود بوحي حمد كريريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.06
1100319878رقيه علي حسن حداديتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق64.06
1075595247أروى عبدالرحمن محمدصالح جمعهتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.97
1089895120عبير عبدالرحمن هجهوج العطويتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.9
1086925938خلود حسن عبدالغني القرنيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.86
2:30-4:301087889885نوف جميل محمد المطيريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.86
1083338788سلمى سيف بن علي الغازيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.82
1097999112نوف زين احمد زربطانتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.8
1101655122آسيا عباس محمدطاهر هوساوىتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.75
1098004227نوره عبدالعزيز احمد الجريسيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.7
1085977708شموخ محمد عبدالله آل محفوظتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.7
1084680469مناى صالح فريح العتيبيتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.68
1087579460مشاعل عبدالله سعد الدوسريتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.58
1047703895اسماء سالم سهيل باوزيرتثقيف صحي – نساءمرشح – مطابق63.58
1095014484فاطمه سويلم بن عبدالعزيز السويلموبائيات – نساءمرشح – مطابق57.16
1080256553هيام زيد حمود القصيروبائيات – نساءمرشح – مطابق57.02
1120295504نورة عبدالرحمن عبدالله الشثريوبائيات – نساءمرشح – مطابق56.64
1094425079سميه مضحي مطلق العنزيوبائيات – نساءمرشح – مطابق56.34
1038722714سعاد محمد منصور مطششوبائيات – نساءمرشح – مطابق53.46
1080955014بشاير خليل معيض المطيريوبائيات – نساءمرشح – مطابق50.7
1084493012ندى عبدالعزيز محمد الحويلوبائيات – نساءمرشح – مطابق48.32
1083018224العنود باسم عبدالله نقليوبائيات – نساءمرشح – مطابق39.38
1126169471منال ثاني محمد العنزيوبائيات – نساءمرشح – مطابق37.1
1092817806مهند عبدالحميد محمد سناريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.87
1090857135عبدالرحمن سعد بن مسري العتيبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.47
1094263298خالد عبدالهادي بن مريزيق القثاميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.27
1088648165محمد بادع بن عيد السبيعيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.26
1080645235عبدالله سعيد سعد الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق50.22
1088021181بدر خلف محفوظ الحسانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق49.95
1080403437عبدالعزيز احمد ابن علي الغامديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق49.74
1087353601محمد عبدالقادر بن نواوي جنبيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.75
1084568300عبدالله مانع بن مهدي الياميتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.5
1090324128ابراهيم علي ابراهيم العياضيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.2
1088076789طلال احمد سعيد الغامديتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق52.02
1094381942فيصل عبدالرحمن موسى بن طعيستثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.72
1098417015احمد سعد بن علي الزهرانيتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.7
1089282071عبدالرحمن سحيم حسن الدوسريتثقيف صحي – رجالمرشح – مطابق51.54
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«العدل» تدعو المتقدمين لوظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات الشخصية

متحدث «الطيران المدني»: 100 ألف وظيفة مباشرة في مطارات المملكة

متحدث «الطيران المدني»: 100 ألف وظيفة مباشرة في مطارات المملكة

بورصة تواصل

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