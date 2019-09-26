الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة مُلقَى في أحد شوارع جدة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

المملكة تبدأ استقبال مواطني 49 دولة دون تأشيرة مسبقة

المملكة تبدأ استقبال مواطني 49 دولة دون تأشيرة مسبقة
0

تواصل – الرياض:

تشهد المملكة غدا بدء العمل بالتأشيرة السياحية وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.

والدول التي يشملها القرار هي: 38 دولة من أوروبا، وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وإيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أمريكا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزلندا.

ومن المقرر أن تكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية إلى 440 ريالاً يدفعها كل سائح، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، بينما مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

وعن طرق الحصول على التأشيرات السياحية ستكون هناك ثلاث طرق، عند الوصول للمنافذ والمطارات الآتية: (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومكار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري)، وهناك ماكينات مجهزة لاستقبال السائح لاستخراج التأشيرة في دقائق أو الحصول على التأشيرات من ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج، وهو ما يتحقق على جميع الدول غير 49 المذكورة في السابق، ويحصلون على التأشيرة بعد استيفاء الأوراق واستخراج طابع التأشيرة السياحية ويتمتعون بكافة المزايا المخصصة للسياح.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شركات سياحة تحتال على مئات الحجاج من هذه الجنسية .. والسلطات تُحقق

شركات سياحة تحتال على مئات الحجاج من هذه الجنسية .. والسلطات تُحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

وطنية مدرسة
مقالات

وطنية مدرسة

المزيد
تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>