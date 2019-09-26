زلزال عنيف يضرب إندونيسيا.. 24 قتيلاً وجريحاً

وقال مسؤولون بإدارة مكافحة الكوارث إن الهزة وقعت في الصباح الباكر وأيقظت السكان في عدة مناطق منها مدينة أمبون عاصمة الإقليم الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من مركز الزلزال، لكن الجيولوجيين استبعدوا حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي)، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقال أنجوس ويبوو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للصحفيين في جاكرتا إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في مالوكو بسبب سقوط أنقاض، وأصيب أربعة بجروح. وأضاف أن عدد الضحايا قد يزيد.

وقالت شركة الطاقة الحكومية إن عدة مناطق شهدت انقطاع اللكهرباء بعد الزلزال، لكن التيار الكهربائي عاد إلى معظم هذه المناطق لاحقا.

وتتعرض إندونيسيا، التي تقع على حزام النار النشط زلزاليا بالمحيط الهادي، كثيرا لزلازل وأمواج مد بحري عاتية.