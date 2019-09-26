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تعرف على خطوات سداد نصف «فاتورة الكهرباء» عبر تطبيق البنك

تعرف على خطوات سداد نصف «فاتورة الكهرباء» عبر تطبيق البنك
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، خطوات سداد نصف إجمالي مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء عبر تطبيق البنك.

وقالت الشركة، إنه يتم أولًا اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة في تطبيق البنك، ثم اختيار الشركة السعودية للكهرباء، وبعدها إدخال رقم الحساب.

وأشارت السعودية للكهرباء إلى أنه يتم بعد ذلك النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته، ثم إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

وبينت الشركة أنه يمكن أيضا استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع على الرابط (هنا)، بالدخول على خدمات المشتركين، ثم خدمات الفواتير، وبعدها اختيار استعراض الفاتورة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.

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