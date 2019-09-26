الأمن يكشف غموض واقعة سطو مسلح وسرقة ذهب بالليث.. ويطيح بالجناة

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة الليث، في وقت قياسي، بمقيميْن تَوَرّطا في سرقة ذهب من منزل آخر من بني جلدتهم، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكانت الجهات الأمنية بالليث، قد تلقت بلاغا من مقيم من جنسية عربية، يفيد بسطو على منزله وسرقة ذهب تُقدّر قيمته بـ25 ألف ريال تقريبًا، أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وعلى الفور تم مباشرة الجهات الأمنية بالليث، للموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، والتحقيق في الحادثة؛ واستطاعت في وقت قياسي الوصول إلى اللص المتورط في دخول المنزل وسرقة الذهب، وهو من بني جلدته؛ حيث عمد إلى إيصال الذهب لشخص آخر من بني جلدته أيضًا، وتم القبض عليه هو الآخر، وعثر على الذهب بحوزته مخبأ تحت “الدركسون” داخل مركبته.

وأحالت الشرطة المتهميْن وملف الواقعة بعد ضبطهما، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهما وفقا للنظام.