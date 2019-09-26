«الحربي» يتوقع تقلبات جوية بداية الأسبوع المقبل.. أمطار ورياح نشطة

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توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي، ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح جنوبية صاعدة تغذي المنطقة الجنوبية الغربية والغربية بالرطوبة وبخار الماء.

وأوضح أن هذه الفترة يطلق عليها البعض اسم “بواكير الوسم”، وهي الفترة التي تسبق دخول الوسم بأيام قليلة، وهذا ما يتضح من المستجدات على نماذج الطقس.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تزداد فرص الأمطار على مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير وأبها ومكة، وستشمل فرص الأمطار سواحل جازان وعسير والباحة والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة تشمل ساحل القنفذة وساحل حلي .

وتابع أن فرص الأمطار تتوسع تدريجياً من الثلاثاء إلى آخر الأسبوع لتشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وحراتها ومرتفعاتها وأجزاء من المدينة المنورة.

وأشار الحربي إلى أن هذا النشاط المبكر يعود إلى بقايا رطوبة النشاط المداري الذي تسبب في تشكل إعصار هيكا المداري شمال بحر العرب وهطلت منه أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية المتمثل في ساحل عمان واليمن بالإضافة إلى تخلخل قيم الضغط السطحي جنوب المملكة والذي أدى إلى تحرك الرياح الجنوبية نحوه.