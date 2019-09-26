أرقام رسمية تكشف ارتفاع التوطين بالقطاع الخاص إلى 20.3%

تواصل – الرياض:

شهدت نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص ارتفاعا بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بنحو 1.3%، لتصل إلى 20.3%، مقارنة بـ19% بنهاية الفترة نفسها من العام 2018، وفقًا لتقارير استندت إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأظهرت بيانات المؤسسة، أن نسبة التوطين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 سجلت أعلى مستوياتها منذ العام 2015، حيث كانت قد سجلت حينها 17.1%.

فيما بلغ عدد الذكور الأجانب المشتغلين في القطاع الخاص نحو 6.36 مليون مشتغل بنسبة 96.7% من إجمالي المشتغلين الأجانب، وبلغ عدد الإناث الأجنبيات نحو 218.71 ألف مشتغلة بنسبة 3.3% من إجمالي المشتغلين الأجانب بالقطاع، حسب “الاقتصادية”.

وعلى الجهة المقابلة بلغ عدد الذكور السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام 2019 نحو 1.14 مليون مشتغل بنسبة 68.3% من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع، وبنسبة 13.8% من إجمالي المشتغلين من “السعوديين والأجانب”.

في حين بلغ عدد السعوديات المشتغلات بالقطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 529.65 ألف مشتغلة بنسبة 31.7% من إجمالي السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص، وبنسبة 6.4% من إجمال المشتغلين السعوديين والأجانب في القطاع الخاص.