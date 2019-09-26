بعد 3 أسابيع من البحث.. العثور على مفقود أضم متوفى

تواصل – أضم:

قالت مصادر إنه تم العثور على مفقود محافظة أضم، الشاب “وحيد بن حمدان العزيزي”، متوفى بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من فقدانه.

وأضافت المصادر أن “العزيزي” “19 عامًا”، خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وقد تم العثور عليه مساء أمس، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة، وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها.

وأوضحت المصادر أن أحد الأشخاص وجد بنطلون المفقود وجواله في منطقة جبلية بالقرب من مركز الجائزة مساء أمس، وأبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقع على الفور وتم العثور عليه متوفى.

وكان ذوو “العزيزي” قد وجهوا مناشدة للبحث عنه، بعد تغيّبه وخروجه من منزل أسرته دون معرفة وجهته، حيث يعاني من اعتلالات نفسية، ويدرس في الصف الثالث الثانوي، وكان معه جواله أثناء خروجه، لكنه كان مغلقاً.