القبض على وافدين سرقا ذهباً من منزل بالليث

تواصل – الليث:

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة الليث، في وقت قياسي، بوافدين نفذا سرقة ذهب من منزل آخر من بني جلدتهم، وقد تم إحالتهما إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية بالليث، لبلاغ من وافد عربي الجنسية، أفاد فيه بتعرض منزله للسطو وسرقة ذهب تُقدّر قيمته بـ25 ألف ريال تقريبًا، أثناء تواجده وأسرته خارج المنزل.

وباشرت الجهات الأمنية بالليث، الموقع الكائن في أحد أحياء المحافظة، وشرعت في التحقيق في الحادثة، حيث تمكنت في وقت قياسي الوصول إلى اللص المتورط في دخول المنزل وسرقة الذهب، وهو من بني جلدته، حيث عمد إلى إيصال الذهب لشخص آخر من نفس الجنسية أيضًا، وتم القبض عليه هو الآخر، وعثر على الذهب بحوزته مخبأ تحت “الدركسون” داخل مركبته.

إلى ذلك، أحالت الشرطة المتهميْن وملف الواقعة بعد ضبطهما، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.