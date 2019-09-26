«العمل» توضح شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم المقابل المالي

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شرط إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي عن العمال الوافدين.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفساراً بشأن الرسوم المقررة على العمالة الوافدة، جاء فيه: “متفرغ وعدد عمال منشأته أقل من 9 لكنه فوجئ برسوم المقابل المالي”.

وردَّت وزارة العمل بأن المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها 9 عمال فأقل، تُعفى من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين فقط بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، على أن يكون الإعفاء لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إقامة المنشأة أو حصولها على الترخيص.