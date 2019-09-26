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مواطنون يشكون مراكز صحية بجدة رفضت تطعيم أطفالهم.. و«الصحة» تُعلق
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تواصل – جدة:

أبدى عدد من أولياء الأمور استياءهم بسبب رفض بعض المراكز الصحية في جدة تطعيم أبنائهم، بحجة عدم حصولهم على موعد عن طريق الموقع الإلكتروني.

وقال بعض أولياء الأمور إنهم اضطروا إلى تطعيم أولادهم في مستشفيات خاصة بمبالغ وصلت إلى 1500 ريال، الأمر الذي جعلهم يرفعون شكوى لوزارة الصحة ضد المراكز لإصرارها على أخذ مواعيد رغم أن الموقع لا يتيح لهم ذلك – وفقاً لـ”عكاظ”-.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات العامة والتوعية في وزارة الصحة، أن المواطنين والمقيمين لهم الحق في حجز موعد التطعيمات الأساسية في أي مركز صحي، وفي حال عدم توفر موعد في النظام فيمكنهم الحضور والحصول على الخدمة بدون موعد.

وأشارت إلى أنها أصدرت تعميماً بذلك وجهته لجميع مديريات الشؤون الصحية، مؤكدة حرصها على حصول الأطفال على جميع التطعيمات في وقتها المحدد، مطالبة بإبلاغها على الرقم 937 عن أي ملاحظات أو قصور في تقديم الخدمات.

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