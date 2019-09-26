حادثة مؤلمة في جازان.. وفاة طفلة اختناقاً داخل سيارة عمها

تواصل – جازان:

شهدت منطقة جازان حادثة مؤلمة، إذ توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، اختناقاً بسبب نسيانها داخل السيارة.

وتعود تفاصيل الحادثة المؤلمة إلى أن عمّ الطفلة اصطحبها إلى روضتها، لكنه لم ينتبه إلى أنها نامت بالمقاعد الخلفية ولم تغادر السيارة، وحين وصل إلى مقر عمله أغلق مركبته وذهب، إلا أنه فوجئ بالطفلة حين عودته ظهراً موجودة بالسيارة وقد فارقت الحياةً، بعد الكشف عليها من قبل أطباء الطوارئ.

إلى ذلك باشرت الجهات الأمنية الحادثة وفتحت تحقيقاً مع والد الطفلة وعمها وإدارة المدرسة لمعرفة ملابسات الحادثة لإحالتها إلى الجهات المختصة.