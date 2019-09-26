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مقطع يثير الاستياء لموظف يُغني داخل مستشفى.. و«صحة جدة» ترد
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تواصل – جدة:

أوضحت مديرية الشؤون الصحية في جدة أن مقطع الفيديو المتداول، تحت عنوان “آه يا حبيبي” لم يصور في مستشفى حكومي، كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه حدث بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا علاقة له بالمستشفى نهائيا.

وقالت صحة جدة في بيان لها: “إيمانًا من “الصحة” بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما نُشر، نفيدكم بأنه جرى بحث ما تضمنه المقطع، واتضح أنه احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمقر شركة مسؤولة عن علاج مرضى الفشل الكلوي، ويقع في الفناء الخارجي لمستشفى شرق جدة، ولا يتبع للمستشفى”.

وأضافت أن الشركة المشار إليها خرجت عن الضوابط المرعية في مثل هذه المناسبات، وستُتخذ الإجراءات النظامية تجاه ما بدر منها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً في ظل الأحكام النظامية، والعقد المبرم لها مع وزارة الصحة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطعا يغني فيه شخص أغنية “آه يا حبيبي” داخل مستشفى في جدة، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء.

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