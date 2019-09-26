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توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق حائل ، الحدود الشمالية ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى خفيف الموج.

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