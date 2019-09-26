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تقدم بها 5 أعضاء بـ «الشورى».. توصية تطالب بتمكين أبناء المواطنات من «الإقامة الدائمة»

تقدم بها 5 أعضاء بـ «الشورى».. توصية تطالب بتمكين أبناء المواطنات من «الإقامة الدائمة»
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تواصل – الرياض:

قدم خمسة أعضاء بمجلس الشورى توصية تطالب وزارة الداخلية بتطوير اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ومراجعتها بما يمكّن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات طويلة.

وقدم توصية تعديل اللائحة، كل من فيصل الفاضل، ولطيفة الشعلان، ولينة آل معينا، ونورة المساعد، وهدى الحليسي، حيث استندوا على مسوغات عدة، أبرزها تعزيز وحدة الأسرة والتماسك الأسري وحماية النسيج الاجتماعي ورفع الأضرار المعنوية والعملية التي تترتب على عدم حصول ابناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي على الإقامة الدائمة، وفقا لـ”عكاظ”.

وجاء في مسوغات التوصية، تحقيق مراد المواد (8،11،26) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”، و”يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم”، و”تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”.

كما تضمنت المسوغات، تعزيز تطلعات رؤية المملكة 2030 الشاملة لكافة أفراد وفئات المجتمع السعودي، والهادفة إلى تمكين المرأة وترسيخ حقوقها، إضافة إلى مواجهة التغيرات الاجتماعية والثقافية مع ازدياد نسبة السعوديات المتزوجات من غير السعوديين بتوفير الاستقرار والأمان لأبناء المواطنات، فلا يكونوا رهنا لنظام كفالة ينتهي بوفاة الأم السعودية مما يتطلب كفيلا آخر.

واشتملت المسوغات أيضا على دورها في التخفيف مرحليا من الآثار المختلفة المترتبة على عدم حصول أبناء المواطنة على الجنسية العربية السعودية، إضافة إلى أن الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات يعد استثمارا إستراتيجيا للمملكة، وهي إحدى دول مجموعة الـ20، إذ تعلمت هذه الفئة في مدارسها ودرجت على ثقافتها وأدانت لها بالولاء، وكثير من أبناء المواطنات يتمتعون بالتأهيل والخبرات العالية والرغبة في البناء، مما يشكل قيمة مضافة.

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