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«السديس» يزور «الحذيفي» في منزله بعد مغادرته المستشفى (فيديو)

«السديس» يزور «الحذيفي» في منزله بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
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تواصل – المدينة المنورة:

زار الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ المقرئ دكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي في منزله بالمدينة المنورة بعد مغادرته المستشفى.

وكان برفقة الشيخ السديس خلال زيارته للمقرئ الشيخ علي الحذيفي، في منزله بالمدينة، بعض أئمة المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، أعلنت مساء السبت الماضي، نقل الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، لأحد المستشفيات عقب تعرضه لجلطة، حيث تماثل للشفاء وغادر المستشفى بعدها بساعات بفضل الله.

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