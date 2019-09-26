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6 خطوات ضرورية للحفاظ على صحتك عند الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر

6 خطوات ضرورية للحفاظ على صحتك عند الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر
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تواصل – وكالات:

يقضي الكثير من الموظفين أوقاتاً طويلة قد تصل إلى 10 ساعات يومياً، أمام شاشات الكمبيوتر، خلال ساعات العمل.

ولتجنب أي مشاكل صحية بسبب الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر وقتاً طويلاً أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” النصائح التالية:

１- وضعية الكمبيوتر
حاول أن يكون الكمبيوتر في وضعية تناسب وضعية جلوسك، فلا تضطر إلى الانحناء أو النظر إلى أعلى. إذا كنت تستخدم الكمبيوتر المحمول، يمكن أن تضع تحته مسنداً، أو مجموعة من الكتب ليكون على ارتفاع يتناسب مع جلوسك.

２- رطوبة الجسم
في كثير من الأحيان، يحتاج الجسم إلى السوائل، ما يجعلنا نشعر بالجوع ويدفعنا إلى تناول الطعام بشراهة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة، لذا لا بد من إبقاء الجسم رطباً لتجنب ذلك.

３- تجنب المصعد
إذا كان مكتبك في الطابق الثاني أو الثالث، استخدم السلالم قدر المستطاع لزيادة نشاطك والحركة. وإذا كنت تستخدم السيارة للوصول إلى العمل، حاول أن توقف سيارتك على مسافة من مكان العمل والسير على الأقدام، لإبقاء الدورة الدموية نشطة قدر المستطاع.

４- إراحة العينين والوضعية الجيدة

حاول أن تغمض عينيك كلما أمكن، لأن التحديق المطول في الشاشة يضر بالعينين. ويُنصح باتباع قاعدة 20- 20- 20 أثناء النظر إلى الشاشة والتي تعني النظر إلى نقطة تبعد 20 قدماً لـ 20 ثانية كل 20 دقيقة.

وعند الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة، يزيد احتمال الإصابة بآلام الظهر والرقبة، وينصح بأن تكون شاشة الكمبيوتر على نفس مستوى العينين لتسهيل الجلوس بشكل مستقيم.

5- غسل اليدين باستمرار
يغسل اليدين بانتظام، أفضل طريقة للحفاظ على صحتك بعد ملامسة الكمبيوتر والأدوات المكتبية التي قد تحتوي على البكتريا والجراثيم.
كما يجب الحرص على غسل يديك قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام وبعد العطس والسعال، قبل ملامسة أي أداة في مكتبك.

6- استراحة كل ساعة
من المهم الاستراحة من العمل المكتبي كل ساعة على الأقل، وتنهض من كرسيك، للتمدد أو التجول في المكتب، أو الوقوف أمام النافذة دقيقة أو دقيقتين، لتقصير مدة الجلوس أمام الكمبيوتر والتي تؤدي إلى آلام الظهر وتؤذي العينين.

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