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سطو مسلح على منتجع بـ«الطائف».. سرقة ذهب والأمن يتعقب الجناة

سطو مسلح على منتجع بـ«الطائف».. سرقة ذهب والأمن يتعقب الجناة
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تواصل – فريق التحرير:

اقتحم لصان مكتب أحد المنتجعات المعروفة بالطائف بعد كسر الأبواب، وعبثوا بداخله قبل أن يسرقوا علبة ذهب تعود ملكيتها لإحدى زبونات المنتجع والتي فقدتها بداخله إبان استئجارها له.

ووثق مقطع فيديو عملية السطو، والتي حدثت قبل فجر اليوم الأربعاء، حيث قام اثنان من اللصوص أحدهما مُلثم، والآخر مكشوف الرأس، يحملان أسلحة بيضاء “سكين وعتلة حديدية”، وعبثا داخل المكتب وتحديدا بالأدراج والدواليب والأوراق والملفات، لحين تمكنهما من العثور على علبة مجوهرات بداخلها سلسال وتعليقة من الذهب، تعود في ملكيتها لإحدى الزبائن التي كانت قد فقدتها إبان استئجارها للمنتجع في وقت سابق.

وباشرت الشرطة ممثلة في الأدلة الجنائية موقع الحالة، وتم رفع البصمات، كما تمت الاستعانة بتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنتجع، والتي أظهرت وجه أحد الجناة واضحا، ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية وتكثيف عمليات البحث عن اللصين.

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