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«الجبير»: إجماع دولي على مسؤولية إيران عن «هجمات أرامكو»

«الجبير»: إجماع دولي على مسؤولية إيران عن «هجمات أرامكو»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الصواريخ التي استهدفت أرامكو أُطلقت من الشمال وليس من اليمن، مشددا على أن محاولة ربط “هجوم أرامكو” باليمن غير منطقية.

وأضاف الجبير اليوم الأربعاء: “هناك إجماع دولي على مسؤولية إيران عن استهداف معملي النفط في بقيق وخريص، ويجب أن يشمل أي اتفاق مع إيران برنامجها الصاروخي ورعايتها للمليشيات في المنطقة».

ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الاتفاق النووي الحالي مع إيران بـ«الضعيف»، مطالباً بتشديد آلية مراقبة المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح عادل الجبير أن هناك مُحققين أمميين ومن دول أخرى يشاركون في التحقيقات بشأن الهجمات التي استهدفت منشآت أرمكو.

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