«صحة جدة» تكشف حقيقة إغلاق مستشفى الولادة والأطفال

تواصل – فريق التحرير:

علقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، اليوم الأربعاء، على ما تم تداوله بشأن عزمها إغلاق مستشفى الولادة والأطفال بصورة نهائية.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن ما نُشر من معلومات حول هذا الشأن لم يعتمد على مصادر رسمية، مشيرة إلى أنها تعتزم ترميم المستشفى.

وأضافت أنها ستشرع في أعمال الترميم بعد الانتهاء من مراجعة المواصفات الفنية مع المقاول والفريق الاستشاري وفريق مختص من وزارة الصحة.

يذكر أن مديرية الشوؤن الصحية في جدة، قد أعلنت في يوليو الماضي عن تعليق استقبال الحالات بقسمي الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة؛ لإجراء أعمال صيانة.