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تحذير لمستخدمي «إنترنت إكسبلورر».. ثغرة أمنية خطيرة 

تحذير لمستخدمي «إنترنت إكسبلورر».. ثغرة أمنية خطيرة 
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تواصل – وكالات:

حذرت شركة “مايكروسوفت” مستخدمي متصفح “إنترنت إكسبلورر” من ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها، تمكّن مخترقي الأنظمة من السيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم البرنامج.

وقالت الشركة، إن “الثغرة الأمنية تستهدف الذاكرة بطريقة تجعل منفذ الاختراق قادرا على زراعة برمجية خبيثة بملفات المستخدم الحالي.

وفي حال دخول المستخدم بصلاحيات كاملة، يصبح المخترق قادرا على التحكم بالنظام كاملا”، وفق ما نقل موقع “ماشابل” المتخصص بالأخبار التقنية.

وتقود الثغرة المستخدم لزيارة موقع إلكتروني يتيح لمخترق النظام تنزيل برامج أو تعديل وحذف الملفات المخزنة على “الكمبيوتر الضحية”، وإنشاء حسابات جديدة بصلاحيات كاملة.

ويعود الفضل في اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة لمجموعة تحليل التهديدات التابعة لغوغل، علما بأنها لا تعد المرة الأولى التي يعاني فيها “إكسبلورر” من ثغرات أمنية.

وسبق لخبراء أن دعوا المستخدمين للتوقف عن استعمال المتصفح نظرا لكونه عرضة لهجمات مخترقي الأنظمة لوجود نقاط ضعف عديدة فيه.

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