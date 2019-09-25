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مدير صحي تفاجأ بحادث مروري و14 مصاباً على طريق حائل.. ماذا فعل؟

مدير صحي تفاجأ بحادث مروري و14 مصاباً على طريق حائل.. ماذا فعل؟
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تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ مدير إدارة الطوارئ والكوارث بمديرية الشؤون الصحية بحائل سمير الحنيني، بحادث مروري لمركبة تُقل 14 فرداً من عائلة واحدة، عقب اصطدامها بشاحنة من الخلف، على طريق “حائل-العدوة”.

وقام سمير الحنيني، على الفور، بمعاينة الحالات وفرز المصابين وتقديم إسعافات أولية لهم، مستعينا بحقيبة إسعافات كبيرة بسيارته، حتى وصول 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، كما بادر لمعاونة المسعفين، حتى يُفك احتجازُ المصابين، وهو ما قام به فريق من الدفاع المدني.

وأرشد الطبيب أيضا المتجمهرين في موقع الحادث، بالاهتمام بالمصابين وعدم المجازفة بإخراجهم من المركبة، حتى وصول الفرق الإسعافية، حيث نُقل المصابون الـ14 إلى مستشفى محافظة الشنان ومستشفى الملك خالد بحائل.

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