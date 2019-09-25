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الجوازات» تتيح خدمة جديدة للصم وضعاف السمع بجميع الإدارات

الجوازات» تتيح خدمة جديدة للصم وضعاف السمع بجميع الإدارات
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة “إشارة” التي تم تدشينها أخيرا من قبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك لخدمة جميع المستفيدين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها المديرية.

وأوضحت الجوازات، في بيان لها، أنه تم تفعيل خدمة “إشارة” في جميع إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات والمنافذ البرية.

وأضافت أن هذه الخدمة توفر الترجمة الفورية المباشرة للغة الإشارة التي تسهل التواصل بين السامع والأصم بكل خصوصية واستقلالية ومرونة من خلال منصة تدعم الاتصال المرئي، وهي متوفرة في أجهزة الهواتف الذكية من خلال “تطبيق إشارة”، إذ يتوفر اتصال مرئي بين مركز الاتصال ومترجم لغة الإشارة في الوقت نفسه من خلال المنصة للرد على جميع الاستفسارات والحصول على تواصل فعّال بكل خصوصية واستقلالية.

وأشارت الجوازات إلى أن الهدف من هذه الخدمة توفير سبل الراحة للمراجعين والمتصلين ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع من خلال تطبيق “إشارة” للترجمة الفورية من وإلى لغة الإشارة لتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وحثت الجوازات جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، في حال كانت لديهم استفسارات أو متابعة لمعاملاتهم، الاتصال عبر تطبيق “إشارة” بمركز الاتصال الموحد (992) والتواصل مع مقدمي الخدمة من الجوازات بوجود المترجم كطرف ثالث للترجمة، والحصول على المعلومات دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات.

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