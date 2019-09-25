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مدير مكافحة المخدرات يزور رجال الأمن المصابين في عملية ضبط مروج بحائل (فيديو)

مدير مكافحة المخدرات يزور رجال الأمن المصابين في عملية ضبط مروج بحائل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

زار مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، رجال الأمن الذين يتلقون العلاج في مستشفى الملك خالد في حائل، إثر تبادل إطلاق نار أثناء ضبطهم لمروج مخدرات في المنطقة، واطمأن اللواء الزهراني على صحتهم وتماثلهم للشفاء.

وأشاد اللواء الزهراني ببسالة رجال الأمن، الحريصين على مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بالوطن والمواطن، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

رافق اللواء الزهراني أثناء زيارته للمصابين في المستشفى مدير الإدارة العامة لشؤون العسكريين العميد محمد بن عبدالعزيز الحقباني ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل العميد سلوم بن مسعد النفيعي.

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