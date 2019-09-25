مواطنة كادت تفقد حياتها بعد عملية «تكميم».. و«صحة الطائف» تحقق

تواصل – الطائف:

أنهت “صحة الطائف” تحقيقا في تعرض مواطنة لمضاعفات بعد إجرائها عملية تكميم في مستشفى خاص بالطائف؛ حيث كادت أن تفقد حياتها، وأوصت لجنة التحقيق بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية لإصدار الحكم.

وكلفت “صحة الطائف” فريقا متخصصا؛ للقيام برصد ما يشاع أو يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مرافق صحية خاصة بعمليات تكميم ومباشرتها على الفور، واتخاذ الإجراء الصارم مع مالك المرفق الصحي والطاقم الطبي.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، عبدالهادي الربيعي: إن “لجنة طبية أنهت تحقيقاتها في مضاعفات خطيرة تعرضت لها حالة جديدة لعملية تكميم، في أحد مستشفيات القطاع الخاص بالطائف، وذلك بعد وصول الحالة إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، على إثر مضاعفات عملية تكميم، فيما تدخل فريق طبي متخصص بشكل عاجل لإنقاذ حياة المريضة، وهي ولله الحمد تتماثل للشفاء، بعد أن استقرت حالتها، فيما أوصت لجنة التحقيق الأولية بإحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية؛ لإصدار الحكم النهائي.