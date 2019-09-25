خبراء الطقس يتوقعون: أرض العرب تتحول مروجاً وأنهاراً خلال 15 عاماً

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توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني: أن يتحول الطقس في شبه الجزيرة العربية خلال 15 عاما، وستصبح المملكة مكانًا لتساقط الثلوج والأمطار؛ بينما ستجف أوروبا.

وأضاف الجهني أن التطرف المناخي أحد الدلائل على تغير المناخ؛ لذلك فالعالم أجمع يحاول التقليل من آثاره، وآخر الدراسات المناخية تشير إلى تغير مناخي قادم”.

بينما توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ “عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا نتيجة -والله وحده أعلم- لحدث كوني عظيم يتسبب في تغيير مجريات الأحوال الجوية العامة لكوكب الأرض”.

وأضاف المسند، ربما يكون ذلك بسبب انفجار البراكين الخامدة والضخمة في جزيرة العرب أو براكين جاوة أو الفلبين أو ألاسكا أو غيرها من البراكين الأرضية الضخمة، وهذه الفرضية الأولى التي قد تكون السبب في عودة أرض العرب مروجا وأنهارا.