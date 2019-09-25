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شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مندوب التأمين المحتال

شرطة الرياض تكشف تفاصيل القبض على مندوب التأمين المحتال
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تواصل – الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد أردني، بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول منتحلاً صفة مندوب شركة تأمين، ومارس النصب والاحتيال بحق أحد المواطنين.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، وقال إن الجهات الأمنية تابعت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرض بائع لعملية نصب واحتيال من قبل شخص ينتحل صفة مندوب شركة تأمين.

وأضاف أن متابعات الشرطة وتحرياتها أسفرت عن التعرف على هوية الجاني، وهو وافد من الجنسية الأردنية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بارتكابه النصب والاحتيال على عددٍ من الأشخاص، وتزوير سندات قبض باسم إحدى شركات التأمين، فجرى توقيفه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

يذكر أن مقطع فيديو متداول صوره مواطن وثق خلاله عملية نصب واحتيال تعرض لها، من وافد ينتحل صفة مندوب شركة تأمين وحصل منه على 400 ريال.

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