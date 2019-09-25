ميزة جديدة من «تويتر» للمستخدمين.. تجعل التصفح أكثر سهولة

تواصل – وكالات:

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر” إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه وهي “تحديد التغريدات المفضلة”، وذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على “التايم لاين” الخاص بالمستخدم بشكل مباشر.

وكانت هذه الميزة خلال الفترة الماضية، مقتصرة على مجموعة مختارة من الأشخاص ولكن قام “تويتر” بنشرها لجميع مستخدمي iOS، ويؤكد “تويتر أن هذه الميزة ستستهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر.

ويمكن لمستخدمي “تويتر “على منصة iOS تعديل الصفحات التي يريدون أن تظهر على التايم لاين أولا من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية تحديد “قوائم”، وأسفل كلمة “Pinned” يجب تغيير القوائم الخاصة بالمستخدم.