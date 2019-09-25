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اكتشاف فائدة جديدة للشاي الأخضر.. احرص على تناوله مع المضاد الحيوي

اكتشاف فائدة جديدة للشاي الأخضر.. احرص على تناوله مع المضاد الحيوي
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تواصل – وكالات:

اكتشف خبراء، مادة طبيعية مضادة للأكسدة موجودة في الشاي الأخضر، يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وذكر موقع Medical Xpress، بأن مجموعة علماء من جامعة ساري البريطانية، توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد أن اكتشفوا أن المركّب Epigallocatechin gallate (EGCG)، يزيد من مفعول المضاد الحيوي أزتريونام، الذي يُستخدم في علاج عدوى البكتيريا “الزائفة الزنجارية” (Pseudomonas aeruginosa).

وبحسب “روسيا اليوم”، اكتشف الباحثون أن الجمع بين المضاد الحيوي وهذا المركّب، كان له مفعول أقوى بكثير من استخدامهما كل على حدة. ويعتقد الخبراء أن هذا المركب يزيد من امتصاص خلايا البكتيريا للمضاد الحيوي.

وتصيب بكتيريا Pseudomonas aeruginosa عادةً الأشخاص ضعيفي المناعة؛ مسببة عدوى الأوعية الدموية، والتهابات في الجهاز التنفسي، وهي أيضًا تسبب الالتهابات الثانوية المقاومة للمضادات الحيوية؛ لذلك أدرجت منظمة الصحة العالمية بكتيريا Pseudomonas aeruginosa في قائمة التهديدات الصحية الخطرة.

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