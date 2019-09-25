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امرأة تشكو لـ«حساب المواطن» استلام طليقها للدعم.. والبرنامج يرد
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تواصل – فريق التحرير:

رد حساب المواطن على استفسار ورده من مستفيدة، بشأن دعم المرأة المطلقة، إذ تساءلت: “أنا مطلقة ولدي طفل وحامل وطليقي يستلم حساب المواطن كيف أسجل فيه وأضيف أطفالي رغم أنه ينفق عليهم؟”.

وجاء رد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، كالتالي: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة ” ستصبح حالة أهليتك لدى رب الأسرة “غير مؤهل” ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه”.

وأضاف حساب المواطن: “بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

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