«الأرصاد» تنبّه من أتربة وتدني الرؤية الأفقية على عدة مناطق

تواصل – الرياض:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تقلبات مناخية على عدة مناطق بالمملكة.

ففي مناطق: عسير والرياض ونجران والحدود الشمالية وحائل، أصدرت تنبيهاً من حالة أتربة مثارة مصحوبة في نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السابعة مساءً.

وتشمل في حائل: الشملي والشنان والغزالة وبقعاء وموقق، كما تشمل في الحدود الشمالية رفحاء وعرعر، وتشمل في عسير بيشة وتثليث، كما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والعاصمة وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتبدأ في الثانية عشرة ظهراً.

ونبّهت الأرصاد أن المدينة المنوّرة ستشهد حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الثالثة ظهراً وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل: العُلا والعيص وينبع.

كما نبّهت منطقة تبوك من حالة رياح نشطة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل: الوجه وأملج وضباء.