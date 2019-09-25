«الخطوط الكندية» تُجبر طالبة مسلمة على خلع حجابها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

«الداخلية» تُنفذ حكم القتل تعزيراً في «بحريني».. ارتكب هذه الجريمة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

قرار مهم من مجلس الوزراء بشأن رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

«الخطوط الكندية» تُجبر طالبة مسلمة على خلع حجابها

«الخطوط الكندية» تُجبر طالبة مسلمة على خلع حجابها
0

تواصل – متابعات:

تعرضت طالبة مسلمة لموقف عنصري بعدما أجبرتها الخطوط الكندية “أير كندا”  على خلع حجابها في أثناء سفرها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو.

وعبر المسلمون في كندا وأمريكا، عن غضبهم بسبب التعامل العنصري من قِبل الخطوط الكندية، مطالبين المسؤولين بتقديم اعتذارٍ عن الحادثة والتعهد بعدم تكرار ذلك مجدداً.

وقالت التقارير إن الفتاة فاطمة عبدالرحمن أثناء رحلتها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو، طالبها موظفو الخطوط الجوية الكندية “أير كندا”، عند بوابة الصعود بخلع الحجاب قبل السماح لها بالسفر.

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية في أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبتها بضرورة توفير “خصوصية”، كما نص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وطالب محامي الفتاة المسلمة، الخطوط الكندية، بضرورة تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ وإحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أستراليا.. شاب ينزع حجاب طالبة مسلمة أثناء خروجها من المكتبة

أستراليا.. شاب ينزع حجاب طالبة مسلمة أثناء خروجها من المكتبة

مسلمة تفوز بلقب أفضل طالبة بجامعة روتجرز الأمريكية

مسلمة تفوز بلقب أفضل طالبة بجامعة روتجرز الأمريكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تغريدات وطنية..!
مقالات

تغريدات وطنية..!

المزيد
وطني قطعة من الجنّة
تدوينات حرة

وطني قطعة من الجنّة

المزيد
اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد
مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>