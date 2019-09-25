«الخطوط الكندية» تُجبر طالبة مسلمة على خلع حجابها

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تعرضت طالبة مسلمة لموقف عنصري بعدما أجبرتها الخطوط الكندية “أير كندا” على خلع حجابها في أثناء سفرها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو.

وعبر المسلمون في كندا وأمريكا، عن غضبهم بسبب التعامل العنصري من قِبل الخطوط الكندية، مطالبين المسؤولين بتقديم اعتذارٍ عن الحادثة والتعهد بعدم تكرار ذلك مجدداً.

وقالت التقارير إن الفتاة فاطمة عبدالرحمن أثناء رحلتها من سان فرانسيسكو إلى تورنتو، طالبها موظفو الخطوط الجوية الكندية “أير كندا”، عند بوابة الصعود بخلع الحجاب قبل السماح لها بالسفر.

وقالت فاطمة إنها شعرت بالانتهاك والإذلال، مشيرة إلى أنها لم تحصل على الخصوصية في أثناء خلع الحجاب، رغم مطالبتها بضرورة توفير “خصوصية”، كما نص قانون الولاية والقانون الفيدرالي.

وطالب محامي الفتاة المسلمة، الخطوط الكندية، بضرورة تقديم اعتذارٍ مكتوبٍ وإحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييز والمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.