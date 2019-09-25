الجهات الأمنية تُحرر مواطناً من سجون الحوثي.. وأقاربه يروون تفاصيل احتجازه

تواصل – الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية السعودية، أمس الثلاثاء، من تحرير مواطن مدني، كانت ميليشيا الحوثي قد احتجزته في الأراضي اليمنية، وأعادته إلى المملكة.

ومكث المواطن ناصر الذروي محتحزاً في سجون ميليشيا الحوثي لأكثر من أربعة أعوام، إلى أن تمكنت السلطات من تحريره.

من جانبها، روت أسرة المواطن “الذروي” التي كانت في استقباله بعد عودته في مطار جدة الدولي، تفاصيل احتجازه وأسباب ذهابه إلى اليمن قبل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية ومن ثم احتجازه هناك – وفقاً لـ”الوطن”-.

وقال أقارب الذوري أنه كان في اليمن للعلاج من مرض السكري، إلا أن الحوثيين احتجزوه هناك بعد انطلاق عاصفة الحزم، وفشلت عدة محاولات لإطلاق سراحه.

وأضافوا أن الميليشيا الانقلابية منعته من التواصل مع عائلته منذ ما يقرب من عام، مما جعل الكثير من الشكوك تحوم حول تعذيبه واحتمال وفاته داخل سجـون الحوثي، قبل أن يرد إليهم اتصال قبل أسبوعين يطمئنهم عليه.

وبينوا أن ابنهم كان يعمل سابقاً في القطاع العسكري، لكنه تقاعد عن العمل، مبينين أن شعورهم كان لا يوصف بعد علمهم أنه ما يزال على قيد الحياة.