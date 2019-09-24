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«الجبير»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران

«الجبير»: المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران
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تواصل – وكالات:
 
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران.

وأوضح “الجبير” في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابين، وتتدخل في شؤون الدول، مشددا على ضرورة أن تغير الدوحة سياسياتها التي لا يمكن السماح باستمرارها.

وأضاف أن “قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي العراقية”. وتابع الجبير: “نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيران، لأنه تم بأسلحة إيرانية”.

وأوضح “أن هدفنا هو أن نعطي أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو”، و”سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران”.

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