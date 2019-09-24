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سفارة المملكة في جاكرتا لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من هذه الأماكن

سفارة المملكة في جاكرتا لـ«المواطنين»: احذروا الاقتراب من هذه الأماكن
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت سفارة المملكة في جاكرتا، اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم الاقتراب من مقر البرلمان وطريق “سنيان سيتي” لوجود تجمعات تسببت في إغلاق المداخل للطرق السريعة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا تنبيه المواطنين المتواجدين بالقرب من مقر البرلمان الإندونيسي وطريق سنيان سيتي بالابتعاد عن تلك المنطقة نظرا لوجود بعض التجمعات ما سبب في إغلاق المداخل للطرق السريعة القريبة منه وإقفال بعض مسارات الطرق”.

وأهابت السفارة في جاكرتا بالمواطنين التواصل معها في حالة الضرورة عبر الأرقام والقنوات الرسمية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

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