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تغريدات وطنية..!

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تغريدات وطنية..!
علي بطيح العمري

* الوطنية.. ليست شيلة تتمايل عليها.. وليست رقصة تتعلمها.. الوطنية أن لا تشوه صورة بلدك؛ لتخدم الأعداء.. وألا تسيء إلى وطنك بأعمال مشينة.. يتخذها الغرباء وسيلة للهجوم عليه والنيل منه.

*       *       *

* اليوم الوطني هو يوم يتذكر فيه الناس فضل الله عليهم بهذه الدولة فيشكرونه.. ويتعظون فيه بما قدره الله على غيرهم

فيحمدونه.. اليوم الوطني يوم يستعرض فيه الناس إنجازات بلدهم فيباركونها، وينظرون إلى مواطن الخلل فيصلحونها.

*       *       *

* التطرف الفكري – يمين كداعش والقاعدة أو يسار كالليبرالية والنسوية -.. فيروس ما دخل مجتمعاً إلا وأفسده.. هي أوبئة تسبب الضرر البالغ للوحدة الوطنية، وفي مواجهتها وكشف زيفها أمان للعباد والبلاد!

*       *       *

* مؤلم..

أولئك الذين يتباكون على الوطنية.. ثم تجدهم يجلدون السعودي والسعودية في الفضائيات!

*       *       *

الولاء:

هو أروع ما يمكن أن تقدمه لوطنك في زمن الخيانة!

والأمان:

هو أثمن ما يقدمه الوطن لك في زمن الفتنة.

*       *       *

المواطن الحقيقي هو الذي يحافظ على وحدة بلاده.. ولا أن يكون ألعوبة بيد غيره، فالوطن عنده خط أحمر.

*       *       *

 * الوطنية ليست أغنية ترددها في شارع ولا أن تتجمهر لتضايق الناس، ولا أن تلتقط حجراً ترشق به سيارة أو مبنى.. وليست الوطنية احتفالاً تصب فيه أموالاً، وليست أصباغاً تصبغ بها وجهك وتدلك بها يديك، وليست علماً تلتف به، تلك مزعجات نراها ونقرأها في كل يوم وطني.

*       *       *

* يدور في بالي سؤال.. بعض المسؤولين كيف يحتفلون وبماذا؟.. الوطن ليس مناسبة كروية فيها أهازيج تردد.. العبرة بالإنجاز ماذا قدمت أيها المسؤول لوطنك ومجتمعك طوال العام؟!

*       *       *

* من الوطنية أن نوقف الإشاعات أو الشائعات التي تنال من وطننا، ويبثها حاقد أو حاسد، ففي أيام الفتن تكثر الشائعات ويتكاثر مروجوها فاحذر تسلم ويسلم الآخرون.

*       *       *

على وطني أوقدت روحي شمعة

وأسقيتها حباً يضيء ومجمراً

وأفنيت فيه العمر أفديه عاشقاً

وعانقته صخراً وقبّلته ثرى

أبيات وطنية للشاعر يحيى توفيق.

ولكم تحياااااتي

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  • كاتب إعلامي

للتواصل

تويتر: @alomary2008

إيميل: alomary2008@hotmail.com

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