«فيفو »تطلق هاتفاً ذكياً بدون أزرار وكاميرا 64 ميغابكسل

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي “Nex 3 5G” بمواصفات لا توجد في أي هاتف ذكي آخر، إذ يتمتع بخلوه من الأزرار نهائياً معتمداً على حساسات للمس للطاقة والصوت، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميغابكسل وشاشة منحنية من الجانبين، ودعم لشبكات الجيل الخامس.

واستخدمت الشركة شاشات Plastic OLED من سامسونغ، لتغطية 99.6% من واجهة الهاتف، ويمتاز بمستوى سطوع يبلغ 800 شمعة مع التقليل من الضوء الأزرق الضار.

مواصفات تقنية:

1- شاشة بقياس 6.89 بوصات بدقة 2256×1080 بكسل.

2- ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 256 غيغابايت.

3- معالج كوالكوم سنابدراغون 855.

4- ثلاث كاميرات، بدقة 64 و13 و 13 ميغابكسل على التوالي، وأمامية بدقة 16 ميغابكسل

5- بطارية سعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط.

6- يعمل بنظام “أندرويد 9” مع واجهة المستخدم Funtouch OS 9.1 الخاصة بشركة فيفو.

ويتوفر الهاتف خلال الأشهر المقبلة في دول آسيا وجنوب شرق آسيا، دون معلومات عن السعر، وستطلق الشركة نسخة من هاتفها الجديد لا تدعم شبكات الجيل الخامس.