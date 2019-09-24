أمام «الأمم المتحدة».. «ترامب» يتوعد إيران بتشديد العقوبات

تواصل – وكالات:

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمضي بتشديد العقوبات على إيران؛ طالما أنّها لم تغيّر سلوكها في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إنّ العقوبات لن ترفع طالما أنّ إيران تحافظ على سلوكها التهديدي”، مضيفا “سوف يتم تشديدها”.

في سياق آخر حذّر الرئيس الأمريكي الصين من أن زمن التجاوزات التجارية ولّى، ودعاها لاحترام أسلوب الحياة الديموقراطي في هونج كونج.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته إنه على مدى سنوات، تم التسامح مع هذه التجاوزات (في التجارة الدولية) وتجاهلها وحتى تشجيعها، داعيا بكين لحماية الحريات في هونج كونج.