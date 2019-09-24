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بينهم 3 أطفال.. «تحفيظ الجبيل» تُخرج 89 من حفظة كتاب الله

بينهم 3 أطفال.. «تحفيظ الجبيل» تُخرج 89 من حفظة كتاب الله
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل عن تخريج (89) حافظ وحافظة لكتاب الله لعام 1440هـ.

وقال مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر إن عدد الحفاظ للعام المنصرم بلغ 38 حافظاً و 51 حافظة، من بينهم 3 أطفال في عمر 11 عاما، وحافظة واحدة بلغت من العمر 56 عاماً.

وهنأ الجبر الخريجين والخريجات, مناشداً إياهم بتحمل المسؤولية وأن يتخلقوا بأخلاق القرآن ويتعاهدوا القرآن بالقراءة والتدبر, وأثنى فضيلته على الأخوة والأخوات العاملين بالجمعية, داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه, منوهاً بجهود وأهداف الجمعية في إذكاء روح المنافسة في تعلم وحفظ القرآن الكريم بين فئات المجتمع محلياً ودولياً.

وأشاد الجبر بالاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة للنهج القويم الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

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