هل تتأثر مناطق المملكة بإعصار «هيكا» المداري؟.. توضيح من «الحربي»

تواصل – الرياض:

قال الباحث في المناخ عضو هيئة التدريس بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إبراهيم بن متعب الحربي؛ إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر بإعصار “هيكا”.

وأضاف “الحربي” أن الإعصار عبارة عن منخفض مداري قوي تزداد فيه شدة الرياح عن 119 كم/ساعة، وتتحرك بشكل دائري فتكوّن ما يشبه الحلزون، وتُصاحبها عواصف رعدية شديدة تتسم بغزارة الهطول.

وأوضح أن الأعاصير تتكون في المناطق الاستوائيّة وتتحرك نحو المناطق المداريّة، ويتدرج التصنيف العالمي للأعاصير من 1 إلى 5 درجات تبعاً لقوة الإعصار، ويبدأ من منخفض عميق ثُم يتحول إلى عاصفة مدارية تليها درجات الأعاصير”.

وأشار إلى أن تأثير إعصار هيكا بدأ في أجواء سلطنة عُمان خلال هذه الساعات بشكل غير مباشر، وسيبدأ تأثيره الفعلي مساء اليوم الثلاثاء، ويمتد تأثيره خلال اليومين المقبلين -بمشيئة الله- حيث بلغ في تصنيفه من حيث القوة إلى إعصار من الدرجة الأولى وتُقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار حالياً من 65 إلى 75 عقدة (120 إلى 130 كم/ساعة)، ومن المتوقع أن يكون مسار الإعصار نحو الغرب – بمشيئة الله.

وتابع بقوله: “بأمر الله السواحل الجنوبية من سلطنة عُمان هي أول من تتأثر بشكل مباشر، خصوصاً جزيرة مصيرة؛ حيث من المتوقع أن يمر مركز الإعصار بالقرب منها لذلك من المتوقع أن تتأثر بأمطار غزيرة ورياح شديدة تتجاوز 55 عقدة”.

وأبان: “من المتوقع أن تتأثر غرب وجنوب غرب المملكة بشكل غير مباشر، وذلك بعد تلاشي الإعصار؛ حيث من المتوقع أن تتقدم كتلة مدارية رطبة على تلك المناطق مما يسهم في نشاط حالة جوية – بأمر الله”.