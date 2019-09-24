الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

هل سيتم صرف زيادة في مبالغ الدعم قريباً؟.. «حساب المواطن» يرد

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

لاحتوائه على مواد مسرطنة.. تعميم عاجل من وزارة الصحة للمستشفيات لسحب هذا الدواء

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

النيابة العامة تطيح بشخص اعتدى على امرأة في مكان عام

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

توضيح مهم من الجوازات بشأن تأشيرات الزيارة المفردة والمتعددة

الصندوق العقاري يكشف حقيقة إيقاف برنامج دعم العسكريين

الصندوق العقاري يكشف حقيقة إيقاف برنامج دعم العسكريين
0

تواصل – فريق التحرير:

نفى صندوق التنمية العقارية أن يكون هناك قرار بإيقاف برنامج دعم العسكريين.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق على استفسار مواطن جاء فيه: هل تم إيقاف الدعم العسكري؟.

ورد الحساب بقوله: “إذا كنت عسكري وعلى قوائم الانتظار وعلى رأس العمل، تستطيع التقدم على مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من  الرابط التالي.

الجدير بالذكر أن برنامج دعم العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

140 ألف ريال قرضاً حسناً لمستفيدي «العقاري والإسكان».. بشرط

تسليم فلل سكنية في 10 مناطق بالمملكة .. و«الإسكان» تعلن استحقاق 200 ألف أسرة مسجلة هذا العام

تسليم فلل سكنية في 10 مناطق بالمملكة .. و«الإسكان» تعلن استحقاق 200 ألف أسرة مسجلة هذا العام

بالتفاصيل.. «العقاري» يودع مليار ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

بالتفاصيل.. «العقاري» يودع مليار ريال في حسابات مستفيدي «القرض المدعوم»

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

خدمة جديدة من «الصندوق العقاري» تُسهل التحصيل والدفع

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اختلاف دون خلاف!!
تدوينات حرة

اختلاف دون خلاف!!

المزيد
مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!
مقالات

مايولا.. والمحاضرة الجدلية!!

المزيد
المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير
مقالات

المشي وإنقاص الوزن.. تغيير السلوك والتفكير

المزيد
لقاء في الطائرة..
تدوينات حرة

لقاء في الطائرة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>