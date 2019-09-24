الصندوق العقاري يكشف حقيقة إيقاف برنامج دعم العسكريين

تواصل – فريق التحرير:

نفى صندوق التنمية العقارية أن يكون هناك قرار بإيقاف برنامج دعم العسكريين.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق على استفسار مواطن جاء فيه: هل تم إيقاف الدعم العسكري؟.

ورد الحساب بقوله: “إذا كنت عسكري وعلى قوائم الانتظار وعلى رأس العمل، تستطيع التقدم على مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من الرابط التالي.

الجدير بالذكر أن برنامج دعم العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.