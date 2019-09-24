لتوحيد الجهود الإعلامية.. إغلاق حسابات مستشفيات منطقة مكة بمواقع التواصل

تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرّمة، عن إغلاق حسابات مستشفيات العاصمة المقدّسة، بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار بهدف إلى توحيد الجهود الإعلامية.

وأوضحت مستشفيات منطقة مكة المكرمة في تغريدات بحساباتها الرسمية على موقع “تويتر” أنها تعتذر للمتابعين، إذ تم إيقاف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أواخر شهر ذي الحجة الماضي من العام المنصرم، بناءً على التوجيهات الصادرة من مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، على أن يكون الحساب الرسمي لصحة مكة هو الحساب الموحد من أجل توحيد الجهود الإعلامية ورفع الوعي الصحي.

يذكر أن حسابات مستشفيات العاصمة المقدّسة، بما فيها؛ مستشفى النور التخصصي، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، التي تجاوز متابعوها على منصة “تويتر” آلاف المتابعين، تقدم خدمات نشر الفعاليات والأنشطة، إلى جانب تلقي بلاغات المراجعين عبر حساباتها بشكل مباشر، للعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.