واقعة غريبة.. شاب يضرب آخر ويرميه من مركبته أثناء سيرها بالليث

تواصل – الليث:

شرعت شرطة محافظة الليث، في التحقيق مع شاب متهم بضرب آخر ورميه من سيارته خلال سيرهما في أحد شوارع المحافظة، مساء يوم أمس.

وتعود التفاصيل، إلى تلقي الجهات الأمنية في الليث بلاغاً منتصف ليلة أمس، عن وجود شاب ملقى على الأرض في أحد الشوارع، تبدو عليه آثار ضرب وكسر في قدمه اليسرى.

وبعد مباشرة موقع الحادثة، اتضح للجهات الأمنية أن الشاب تعرَّض للاعتداء من قِبل شاب آخر كان برفقته في سيارته، حيث عمد إلى رميه على قارعة الطريق وفرّ من الموقع، فيما تولى الهلال الأحمر نقل المصاب إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن التعرف على المتهم، والوصول إلى أحد أقاربه من قِبل رجال التحرّي والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، قبل أن يبادر بتسليم نفسه للشرطة.

وقالت مصادر، إن خلافات وقعت بين الشابين قادت إلى الشجار بينهما، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل تحقيقها في الواقعة ومعرفة أسبابها.